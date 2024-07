É só entrar na app CTT, escolher a função Aforro Digital e começar a gerir as contas aforro que tiver. O novo serviço que os CTT acabam de lançar torna a poupança ainda mais simples, garantindo uma gestão e movimentação seguras e a distância de um clique no ecrã do telemóvel.

"Esta nova funcionalidade da APP é mais um importante passo dos CTT para apoiar os aforristas na aplicação das suas poupanças, com toda a segurança e conveniência", defende João Sousa, especificando a simplicidade de um serviço que permite entrar na área Poupar e Proteger da app e desde logo fazer reforços de investimento, com um mínimo de 10 euros e até ao limite de subscrição, simular o rendimento que o seu investimento poderá trazer, partilhar essa simulação com quem desejar e ainda consultar o histórico dos últimos 30 movimentos, com toda a segurança.

"Para garantir total segurança a verificação da identidade do aforrista é feita através da Chave Móvel Digital. Só após a verificação de identidade é possível iniciar a subscrição através do Aforro Digital. A gestão da conta através da APP é apenas possível para a Conta Aforro do próprio", explica a empresa, com o administrador dos CTT a acrescentar que este serviço materializa a confirmação de uma "estratégia de inovação com foco na conveniência dos clientes".

Esta nova área vem reforçar a oferta de serviços existente na app, onde os clientes podem já seguir objetos dos CTT e de outros operadores, fazer a gestão do seu Cacifo Locky e simular ou realizar envios, criar a sua morada virtual e fazer pagamentos de portagens das ex-SCUT. Abrir uma Conta Aforro continua a requerer a presença numa das 570 lojas CTT do país, mas os restantes serviços ficam assim disponíveis a todo o momento, bastando fazer log in na app.

Para João Sousa, esta subscrição digital traduz-se em "mais um canal de proximidade para que os aforristas possam, com todo o conforto, gerir as suas contas aforro, onde quer que estejam", realça o administrador dos CTT.