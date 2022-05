O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 6,54 dólares abaixo dos 112,48 com que fechou as transações na sexta-feira.

As notícias provenientes da China, sobre confinamentos internos e o débil crescimento do seu comércio internacional, predominaram sobre a incapacidade de a União Europeia superar a oposição de Estados como Hungria, Eslováquia e República Checa, ao boicote do petróleo russo, como proposto pela maioria dos Estados-membros.

Assim, o Brent mudou de forma brusca a tendência de subida das três últimas sessões da semana passada, mantendo a volatilidade que tem dominado a sua cotação este ano.

