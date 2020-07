A portaria do Ministério da Economia Marítima que aprova os regulamentos de inscrição de sociedades armadoras para transporte marítimo interilhas, publicada terça-feira, entrou hoje em vigor e surge depois de em agosto de 2019 a CV Interilhas (liderada pela portuguesa Transinsular) ter assumido por 20 anos a concessão do serviço público do transporte marítimo de passageiros e carga no arquipélago.

O regulamento define as condições de inscrição de sociedade armadoras nos serviços da administração marítima nacional e exige o "exercício da indústria do transporte marítimo como seu objeto social exclusivo".