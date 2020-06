O governante falava na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, no âmbito de uma audição dos secretários de Estado do ministério da Economia e da Transição Digital, na apreciação, na especialidade, da proposta de lei do Orçamento do Estado Suplementar para 2020.

"Até este momento já foram apreendidas 780 mil máscaras 22.600 litros de biocida no valor total de 1,345 milhões de euros", disse João Torres, quando falava do papel desempenhado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), no âmbito da pandemia de covid-19.

"Houve um total de quase 1.800 operadores fiscalizados, 109 processos crime, 249 processos contraordenacionais", prosseguiu o governante.

"Nove operadores económicos foram suspensos, cuja atividade foi suspensa pela ASAE", apontou João Torres, que classificou de "absolutamente notável" o trabalho da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) dentro do "contexto da covid".

"Todos nós, consumidores, estivemos e estamos mais seguros pela existência de uma organização como esta, cujo Laboratório de Segurança Alimentar testou inclusivamente 12 marcas diferentes de gel desinfetante", salientou.

ALU // MSF

Lusa/Fim