Apoio pós-ciclones já asfaltou 700 quilómetros de estradas em Moçambique - Banco Mundial O apoio financeiro do Banco Mundial após os ciclones deste ano em Moçambique já permitiu recuperar ou construir 700 quilómetros de estradas asfaltadas nas zonas afetadas, anunciou a organização em comunicado consultado hoje pela Lusa.





"Os projetos financiados pelo Banco Mundial restauraram ou construíram 700 quilómetros de estradas pavimentadas, 1.900 quilómetros de estradas rurais, 46 pontes e 40 quilómetros de diques para proteger as estradas de inundações", disse Rakesh Tripathi, especialista sénior em transportes do Banco Mundial e líder do projeto.

Os ciclones Idai e Kenneth atingiram Moçambique em março e abril, respetivamente, e mataram quase 700 pessoas.