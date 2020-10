Omar Mithá, que era conselheiro do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, desde abril deste ano, foi nomeado no dia 24 de setembro para o cargo, durante uma reunião ordinária da Assembleia Geral do BNI, segundo uma fonte da instituição.

Até à data da sua nomeação, as funções de presidente do conselho de administração (PCA) do BNI eram exercidas, simultaneamente, pelo presidente da comissão executiva (PCE) da instituição, Tomás Matola, que ficará atualmente apenas com as funções de PCE.