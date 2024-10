Segundo um comunicado da Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam), as 44 pedras licitadas na quarta-feira eram provenientes das minas de Somiluana, Lulo, Kaixepa, Tchegi, Chitotolo, Luele e Catoca, tendo participado no leilão 37 empresas internacionais.

As sessões de avaliação decorreram entre 07 e 15 de outubro, nas instalações da Sodiam, sendo as licitações submetidas por via eletrónica.

No comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Sodiam, Eugénio Bravo da Rosa, refere que "este leilão permitiu aferir que, apesar da situação pouco favorável do mercado internacional, onde se verifica uma fraca demanda e elevados níveis de stock nas principais praças, o preço para determinadas categorias das produções angolanas mostrou-se de certo modo satisfatório".

O responsável da Sodiam sublinha, na mesma nota de imprensa, que os resultados do leilão permitirão "um certo alívio" à pressão sobre a tesouraria das sociedades mineiras e acrescentou que "os diferentes agentes da indústria continuarão a trabalhar em conjunto para encontrar medidas visando minimizar os impactos desta fase negativa do mercado".

A Sodiam é a empresa estatal responsável pela comercialização de diamantes de Angola produzidos em 18 minas kimberlíticas e aluvionares.

RCR // VM

Lusa/Fim