"Angola tem de fortalecer o combate à corrupção" - ONU A analista de assuntos económicos com o pelouro de África nas Nações Unidas Helena Afonso considerou hoje à Lusa que é preciso "fortalecer o combate à corrupção" em Angola para melhorar o ambiente económico e atrair investimento.





"Tem havido esforços renovados para atrair investimento estrangeiro, mas há uma clara necessidade de melhorar a administração, regulação e capacidade institucional no país", disse Helena Afonso.

Em entrevista à Lusa na semana em que foram divulgadas as previsões da ONU para a economia mundial, a especialista com o pelouro de África no departamento de assuntos económicos da ONU vincou que "o combate à corrupção deve ser fortalecido, a fim de promover um ambiente económico e regulatório mais propício à atividade de investimento".