Angola regista "curva exponecial" na utilização das telecomunicações e tecnologias de informação -- ministro O ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação angolano, José Carvalho da Rocha, disse hoje que Angola regista "cada vez mais uma curva exponencial" no uso das telecomunicações e tecnologias de informação. economia Lusa economia/angola-regista-curva-exponecial-na-utilizacao_5e5e48df5009f317793fc2be





Angola conta atualmente com mais de 14 milhões de utilizadores de telemóvel e com quase 7 milhões de subscritores de internet, segundo dados do Instituto Angolano das Comunicações, publicados em dezembro de 2019.

Segundo o governante que discursava hoje, em Luanda, na conferência de lançamento da terceira edição do Fórum e Exposição Global de Tecnologias de Informação e de Comunicação, denominado ANGOTIC 2020, agendado para os dias 11,12 e 13 de junho em Luanda, também vai avaliar a situação do setor.