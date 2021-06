O Despacho Presidencial nº 90/21, de 11 de junho refere que fazem parte do consórcio de bancos o Standard Chartered Bank (Hong-Kong) Limited, na qualidade de líder e agente, e o BNB Paribas -- Credit Agricole Corporative and Investiment Bank, entre outras instituições financeiras que subscreveram os termos do acordo.

Este financiamento é coberto de uma garantia do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ao valor global de 500 milhões de dólares (412,8 milhões de euros).

O documento, que revoga o Decreto Presidencial 82/20, de 08 de junho, autoriza a ministra das Finanças a assinar os acordos em nome de Angola.

O Projeto de Abastecimento de Água do Bita, a ser implementado no município de Belas, em Luanda, está avaliado em mais de um milhão de dólares, prevendo beneficiar mais de um milhão de pessoas, com a captação de água do rio Kwanza e a construção de uma conduta de 1.600 milímetros com seis quilómetros de extensão.

