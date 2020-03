Angola mantém empenho nas reformas apesar da redução do apoio popular - Eurasia A consultora Eurasia considerou hoje que Angola vai manter o empenho nas reformas apesar da redução do apoio popular e que o programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) será cumprido, devendo ser adiadas as eleições municipais para 2021. economia Lusa economia/angola-mantem-empenho-nas-reformas-apesar-da-_5e70bd7b2af29a198bb10305





"O Presidente João Lourenço vai provavelmente manter o empenho nas reformas monetária e orçamental apesar da redução do apoio popular a essas reformas, no seguimento do colapso dos preços do petróleo", lê-se na nota de análise.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, o diretor da consultora, Darias Jonker, escreve que "as eleições locais previstas para este ano devem ser adiadas para 2021, dado que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder, terá assim mais tempo para responder à queda da economia".