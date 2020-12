Segundo um comunicado de imprensa, o Ministério dos Transportes aprovou o relatório final do concurso público internacional, lançado em dezembro de 2019, para a concessão do Terminal Multiusos do Porto de Luanda, submetido pela respetiva Comissão de Avaliação, que classificou a proposta apresentada pela concorrente DP World Ltd como a que "globalmente mais satisfaz o interesse público".

Na proposta apresentada pela DP World Ltd, a multinacional apresenta como vantagem, sobre as demais concorrentes, pagamentos que ao longo do período de concessão irão representar um valor de pagamentos superior a 1.000 milhões de dólares (819,2 milhões de euros, dos quais 150 milhões de dólares (122,8 milhões de euros) serão pagos na data de assinatura do contrato.

Além disso, outra característica da proposta é um "valor atual (VA) de pagamentos à concedente superior a quatrocentos milhões de dólares norte-americanos (USD 440.000.000,00 [360 milhões de euros]), com referência ano de 2020".

Outra vantagem ainda é a execução de um plano de investimentos num valor acima de 190 milhões de dólares (155,6 milhões de euros) a realizar ao longo dos 20 anos de concessão, dos quais mais de 70% serão efetuados com recurso à incorporação nacional.

O documento refere que o plano de investimento prevê a reabilitação da infraestrutura física do cais do TMU, a realização de obras civis necessárias para implementar um novo plano de planta do TMU, sendo ainda uma vantagem a manutenção de postos de trabalho do pessoal afeto ao terminal.

No relatório final, a comissão de avaliação inclui também entre as vantagens a proposta de reabilitação e aquisição de equipamentos, que permitirão a transição da operação do TMU para uma operação alicerçada em grua RTG, em linha com as melhores práticas internacionais, bem como a criação de uma plataforma logística externa, para permitir atingir um volume de tráfego objetivo de 700.000 TEUS/ano, suportado por um moderno sistema de gestão portuário.

O TMU do Porto de Luanda é uma infraestrutura portuária que se dedica à operação simultânea de carga geral e contentores, possuindo um cais de 610 metros, com uma profundidade de 12,5 metros, tendo uma área de 181.070 metros quadrados com capacidade para movimentação de 2,6 milhões de toneladas anuais.

