"As cinco maiores economias africanas, nomeadamente a Argélia, Angola, o Egito, a Nigéria e a África do Sul, contribuíram significativamente para o aumento das exportações da região, representando mais de 56,6% do total das exportações do continente em 2024", lê-se no relatório do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), divulgado em Abuja, à margem dos Encontros Anuais desta entidade.

No relatório, o Afreximbank diz também que "o crescimento excecional das exportações dos principais países produtores de petróleo, nomeadamente Angola (130,3%) e Nigéria (113%), foi um dos principais motores do impressionante desempenho das exportações do continente" no ano passado.

Estas aumentaram 21% para 758 mil milhões de dólares, cerca de 646 mil milhões de euros, segundo os dados deste relatório.

As trocas comerciais entre países africanos, depois de terem caído quase 6% em 2023, aumentaram 12,4% no ano passado, para 220 mil milhões de dólares (quase 188 mil milhões de euros), e cresceram também com o resto do mundo, após uma contração no ano anterior, segundo o relatório do Afreximbank divulgado hoje.

A África do Sul, a economia mais industrializada da África subsaariana, "manteve a sua posição como principal nação comercial intra-africana" no ano passado, ano em que registou trocas comerciais no valor de 42,1 mil milhões de dólares (35,8 mil milhões de euros), mais 7,5% que em 2023, impulsionadas essencialmente "pelos fortes laços dentro da União Aduaneira da África Austral e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral".

O Afreximbank defende que "o comércio intra-africano demonstrou uma resiliência notável, apoiado pela recuperação de grandes economias como África do Sul, Nigéria e Marrocos".

As trocas dos países africanos com o resto do mundo aumentaram 13,9% em 2024, para 1,5 biliões de dólares (cerca de 1,2 biliões de euros), depois de uma contração de 5,4% em 2023.

................ Trocas comerciais.......Crescimento em 2024 Angola................101,72...................86,9% Cabo Verde..............3,76...................81,18% Guiné-Bissau............0,70...................-6,41% Guiné Equatorial........5,55...................-5,17% Moçambique.............16,18..................-11,89% São Tomé e Príncipe.....0,89..................349,02% Valores em milhares de milhões de dólares FONTE: Departamento de Estatísticas Comerciais do FMI, citado pelo Afreximbank

