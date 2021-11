As realizações do setor petrolífero ao longo dos meses de julho, agosto e setembro de 2021 foram apresentadas hoje pelo secretário de Estado para os Petróleos e Gás de Angola, Alexandre Barroso.

Segundo o governante, o volume exportado no período corresponde a aproximadamente 1,7 milhões de barris/dia avaliados ao preço médio ponderado de 73,2 dólares/barril.

A quantidade de petróleo bruto exportada no terceiro trimestre deste ano "representa um aumento de aproximadamente 0,58% face ao trimestre anterior e uma diminuição de 10,38% comparativamente ao período homólogo de 2020".

A quota-parte da ANPG - Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis angolana do volume total exportado é de 25,30% e 19,19% corresponde à petrolífera estatal Sonangol.

No período em análise o preço do 'brent' datado no mercado internacional variou entre 66 e 79 dólares por barril e foi "influenciado principalmente pela recuperação da procura nos mercados dos Estados Unidos da América, Europa e Ásia, mas também pelo impacto positivo" que tem tido "a ação de vacinação contra a covid-19", referiu Alexandre Barroso.

Em relação aos destinos do petróleo angolano, o maior volume foi exportado para a China com cerca de 69,2% seguindo-se a Índia e África do Sul com aproximadamente 6,8% e 3,9%, respetivamente.

