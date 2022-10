De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças angolano, a equipa liderada pela ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa, irá manter encontros com o Tesouro norte-americano, Departamento de Tesouro do Banco Mundial, entre outros.

O evento, que começou segunda-feira e decorre até domingo, junta os principais atores da economia e financ¸as internacionais, que irão "analisar os assuntos atuais e pertinentes", sendo as primeiras reuniões totalmente presenciais desde a pandemia de covid-19.

A delegac¸a~o angolana e´ composta pelo ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Jose´ de Lima Massano, entre outros.

A comitiva angolana "vai participar em diferentes sesso~es e reunio~es ao mais alto ni´vel, dirigidas aos ministros e governadores dos bancos centrais de todo o mundo, ale´m de audie^ncias e encontros com executivos de bancos internacionais e responsa´veis de va´rias instituic¸o~es de Bretton Woods e da alta financ¸a internacional para analisar a conjuntura macroecono´mica internacional, bem como questo~es concretas da região africana", lê-se no comunicado.

Estão igualmente previstos semina´rios e paine´is de discussa~o de alto ni´vel, como a reunia~o do Comite´ de Desenvolvimento, da Constitue^ncia da ANSA (Angola, Nige´ria e A´frica do Sul), junto do Banco Mundial, e da Constitue^ncia 1, junto do FMI.

Na segunda-feira, primeiro dia do evento, a comitiva angolana foi recebida pelo diretor-geral das operações do Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg, e manteve uma reunião com a vice-presidente regional para a África Oriental e Austral, Victoria Kwakwa.

A delegação manteve ainda encontros de cortesia com o diretor executivo junto do Banco Africano de Desenvolvimento, João Luís Ngimbi, e com o diretor executivo da ANSA junto do Banco Mundial, Armando Manuel.

Angola é membro do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional desde 1989.

