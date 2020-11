Numa nota de imprensa hoje divulgada, o Ministério da Economia e Planeamento angolano anunciou a contratação do consórcio formado pelas empresas Ernest&Young, COBA e RRP Advogados, no âmbito do Acordo de Assistência Reembolsável com o Banco Mundial, para desenvolver os estudos relativos a quatro PPP.

Os projetos são relativos ao aproveitamento hidroelétrico Chicapa II (Luanda Sul); rede nacional de cabotagem (Luanda-Soyo-Cabinda e vice-Versa); perímetro irrigado do Mucoso (Kwanza-Norte) e polo de desenvolvimento industrial do Fútila (Cabinda).