Em comunicado, a SGA referiu que o acordo assinado em 18 de fevereiro, à margem da Cimeira de Aviação da Changi e do Singapore Airshow 2024, deve melhorar o desempenho dos aeroportos em Angola e maximizar o seu potencial de tráfego.

Segundo a SGA, a CAI, na qualidade de consultor aeroportuário de referência, "emprestará a sua experiência em desenvolvimento de tráfego aéreo com vista a potencializar o tráfego aéreo dos aeroportos nacionais".

Os planos incluem programas específicos de envolvimento das companhias aéreas para aumentar a conetividade aérea doméstica e regional, bem como campanhas de 'marketing' para atrair o tráfego de passageiros, refere-se no comunicado.

A Changi Airports International "melhorará as ofertas não aeronáuticas e o desempenho operacional dos aeroportos, incluindo o serviço ao cliente, a fim de melhorar a experiência aeroportuária", realçou a SGA.

A revisão das instalações aeroportuárias existentes e do respetivo regime de manutenção, a elaboração de uma nova estratégia empresarial, que inclui o desenvolvimento do capital humano a longo prazo e a formação para a melhoria da produtividade, constam ainda das ações a serem desenvolvidas.

O presidente da comissão executiva da SGA, Manuel Gomes, citado no comunicado, referiu que a parceria com a CAI marca o início de uma "jornada emocionante e colaborativa" entre as partes, que unem forças para elevar os padrões de excelência em operações aeroportuárias.

Já o presidente da comissão executiva da CAI, Eugene Gan, disse estar expectante em trabalhar com a SGA para elevar os padrões dos aeroportos, de modo a facilitar uma maior e melhor circulação de bens e pessoas a nível interno e regional.

