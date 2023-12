De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o banco central melhorou as previsões depois de, na semana passada, um relatório ter mostrado que o consumo das famílias e a despesa pública potenciou a atividade económica para além das expectativas no terceiro trimestre deste ano.

A economia do Brasil cresceu 0,1% no terceiro trimestre, evitando a recessão que muitos analistas esperavam, o que levou a instituição a melhorar a previsão para o total do ano, que passou assim de 2,84% para 2,92%.

A divulgação da previsão surge na mesma semana em que a banco central deverá anunciar o quarto corte consecutivo na taxa de juro de referência, a Selic, que deverá descer para 11,75%, segundo a Bloomberg.

A despesa das famílias entre julho e setembro foi ajudada por um aumento da despesa pública e um mercado de trabalho mais resiliente, segundo o instituto de estatísticas local.

