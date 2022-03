"Vamos ter que acompanhar com serenidade. Este impacto nos preços tem consequências muito severas na vida de todos nós. O Governo português entende bem as dificuldades que os portugueses e as empresas vão enfrentando", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava aos jornalistas à margem da assinatura do protocolo entre a Associação de Portos de Portugal (APP) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários do Brasil (ANTAQ), em Lisboa.

O governante lembrou que a alteração da estrutura fiscal tem sempre como consequência a redução das receitas, necessárias para outros fins.

PE // JNM

Lusa/Fim