Algumas medidas do Programa Reforçar arrancam em maio e junho

Lisboa, 10 abr 2025 (Lusa) -- O ministro da Economia, Pedro Reis, disse hoje que algumas medidas do Programa Reforçar, apresentado no contexto das tarifas de Donald Trump, arrancam já em maio e junho e que "quase todas" estarão no terreno no próximo trimestre.