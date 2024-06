"Após as negociações intergovernamentais germano-moçambicanas em Berlim, nos dias 19 e 20 de junho de 2024, foi acordada a continuidade e aprofundamento da cooperação bem-sucedida", refere a Embaixada da Alemanha em Maputo, em comunicado.

Os dois Governos acordaram uma "nova Parceria para o Clima e o Desenvolvimento", após a conclusão destas negociações intergovernamentais, assumindo o compromisso de "reforçar a sua cooperação de longa data", acrescenta.

Como resultado, o Governo alemão "prometeu um total de 90 milhões de euros para novos projetos de desenvolvimento, dos quais 10 milhões de euros canalizados no quadro da parceria para o clima e desenvolvimento", lê-se na nota.

Citado no comunicado, Jochen Flasbarth, secretário de Estado do Ministério para a Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha, afirmou que "Moçambique tem-se destacado internacionalmente com o seu grande empenho na reforma e numa política energética e climática sustentável".

"A nova parceria para o clima e desenvolvimento dará um novo impulso à nossa cooperação bilateral - não apenas nas áreas da energia e da proteção do clima", assumiu o governante alemão.

Elias Jaime Zimba, embaixador de Moçambique na Alemanha, garantiu que os novos projetos acordados "apoiam a realização dos objetivos do Governo moçambicano e ajudarão a melhorar a vida de muitos moçambicanos".

Segundo a Embaixada, a Alemanha "ofereceu a Moçambique uma ambiciosa parceria para o clima e o desenvolvimento para apoiar o país na implementação da sua política climática e energética", bem como "reforçar a sua resiliência climática e consolidar e expandir a sua posição como centro regional de energias renováveis na África austral".

No início destas negociações intergovernamentais, em Berlim, o chefe da delegação de Moçambique, César Francisco de Gouveia Júnior, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Jochen Flasbarth assinaram uma declaração conjunta de intenções.

"Todos os anos, Moçambique é afetado por dois ou três ciclones, com profunda devastação em cada uma das ocasiões. Precisamos de parceiros para mitigar o impacto negativo das alterações climáticas. Portanto, saudamos a nova Parceria para o Clima e o Desenvolvimento", admitiu Gouveia Júnior.

A Alemanha é "um dos maiores parceiros bilaterais de desenvolvimento" de Moçambique e desde 2022 a cooperação para o desenvolvimento centra-se em três temas centrais: Paz e coesão social, com as áreas de boa governação, deslocados e migração, também no desenvolvimento económico sustentável, formação e emprego, com as áreas de formação profissional e desenvolvimento do setor privado e financeiro, e no clima, energia e transição justa, com a área de energias renováveis e eficiência energética.

