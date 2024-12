De acordo com a agência federal de estatística alemã (Destatis), que confirmou hoje os dados antecipados publicados no final do mês passado, o aumento dos preços dos serviços, em particular, que se mantêm acima da média, continuou a impulsionar a inflação em novembro.

Em contrapartida, a evolução dos preços da energia também travou a taxa de inflação em novembro, embora em menor grau do que nos meses anteriores.

Em comparação com outubro, o índice de preços no consumidor (IPC) diminuiu 0,2%.

Os produtos energéticos foram 3,7% mais baixos em novembro do que no mesmo mês de 2023, pelo que a descida dos preços continuou a abrandar, depois de ter descido 5,5% em outubro e 7,6% em setembro.

Em relação ao ano passado, os preços dos combustíveis registaram uma contração de 6,6%.

No setor da energia doméstica, os consumidores beneficiaram principalmente da descida dos preços do petróleo para aquecimento - 12,5% - e da madeira, 'pellets' ou outros combustíveis sólidos - 11,8%.

A eletricidade também ficou mais barata - 4,1% -, enquanto o aquecimento urbano voltou a ser consideravelmente mais caro do que no ano passado - 30,7%.

Os preços dos produtos alimentares subiram 1,8% em termos homólogos, o que significa que o aumento dos preços enfraqueceu após 2,3% registado em outubro.

As gorduras e os óleos ficaram significativamente mais caros - 19,1% -, incluindo a manteiga - 38,9% - e o azeite - 13,3% -, embora os óleos de girassol, de colza e similares tenham diminuído 7,9%.

Os consumidores também tiveram de pagar mais pela compota, mel e outros doces - 3,1%. Em particular, o aumento significativo do preço do chocolate - 9,5% - foi compensado por uma descida significativa do preço do açúcar - 23,0%.

A inflação subjacente - a que não tem em conta a alimentação e a energia - situou-se em 3,0% em novembro, enquanto, excluindo o impacto da energia, a inflação foi de 2,9%.

Os serviços aumentaram 4,0%, tal como em outubro, ou seja, significativamente acima da inflação global.

Em particular, aumentaram os seguros - 16,6% -, os bilhetes de avião - 10,4% -, os serviços em instituições sociais - 8,0% - e a restauração - 6,7% -, os serviços de saúde para doentes hospitalizados - 6,1% -, a manutenção e reparação de veículos - 5,6% - e o abastecimento de água e outros serviços domésticos - 4,6%.

As rendas líquidas, que continuam a ser significativas para a evolução dos preços dos serviços, aumentaram 2,1%.

Os preços dos bens no seu conjunto aumentaram 0,7% em termos homólogos em outubro, com uma subida de 0,8% para os bens de consumo e um pouco menos - 0,5% - para os bens de consumo duradouros.

O IPC harmonizado para a Alemanha, que é calculado de acordo com os critérios da UE, aumentou 2,4% em novembro em termos homólogos, enquanto em comparação com o mês anterior houve uma diminuição de 0,7% nos preços.

MC // CSJ

Lusa/Fim