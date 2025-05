No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a AIE corrigiu em alta as estimativas de produção em mais 380.000 barris por dia este ano e em 390.000 barris por dia em 2026.

Isto significa que, em 2025, entrarão no mercado, em média, mais 1,6 milhões de barris por dia do que no ano passado (104,5 milhões no total), quando o consumo previsto aumentará apenas 740.000 barris (para 103,9 milhões).

Em 2026, o aumento da procura será de mais 970.000 barris por dia, para 105,6 milhões, enquanto o aumento da procura será de mais 760.000 barris por dia, para 104,66 milhões.

"Isto prepara o terreno para um reequilíbrio dos fundamentos da oferta e da procura", alertam os autores do relatório, no que parece ser uma indicação de que a descida de preços das últimas semanas não será um movimento de curta duração.

