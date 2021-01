No seu boletim diário, a associação referiu que "as últimas medidas restritivas impostas ao funcionamento da restauração e similares vieram determinar a proibição, no 'take away', da venda de qualquer tipo de bebidas".

A AHRESP considera que "a venda de bebidas propriamente dita não representa qualquer risco acrescido", defendendo que "seja revogada esta medida, uma vez que o que se quer prevenir é o consumo de produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações, e não a venda, que apenas vai prejudicar a já difícil situação dos estabelecimentos".

Esta questão "assume maior relevância nos estabelecimentos que funcionam com menus, com bebida muitas vezes incluída no preço", diz a AHRESP, adiantando que "está a questionar a tutela sobre esta e outras questões que estão a levantar muitas dúvidas".

As vendas ao postigo nas lojas do ramo não alimentar e de bebidas, incluindo café, nos estabelecimentos do ramo alimentar foram proibidas, mesmo nos que estão autorizados a vender em 'take-away', anunciou o primeiro-ministro, na segunda-feira.

Estas novas restrições foram conhecidas no final de um Conselho de Ministros extraordinário em que o Governo aprovou novas medidas relacionadas com o confinamento geral que entrou em vigor às 00:00 da passada sexta-feira.

O primeiro-ministro referiu que três dias "é um período curto para avaliar as medidas adotadas", mas sublinhou que os dados disponíveis apontam para a necessidade de "clarificar normas que tem sido objeto de abuso", ou alargar "o quadro de restrições", aprovadas na semana passada.

Neste contexto, passa a ser proibida a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como lojas de vestuário, bem como a venda ou entrega ao postigo de "qualquer tipo de bebidas, incluindo cafés", sendo esta proibição extensível aos estabelecimentos autorizados a praticar 'take-away'.

O Governo decidiu também proibir a permanência e consumo de bens alimentares à porta ou nas imediações dos estabelecimentos do ramo alimentar e encerrar todos os espaços de restauração em centros comerciais mesmo no regime de 'take-away'.

