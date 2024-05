Os manifestantes dirigiram-se à representação local da Comissão Europeia, cujo diretor, Bartlomiej Balcerzyk, recebeu uma petição dos organizadores dos protestos, segundo a agência noticiosa polaca PAP.

Entre os manifestantes encontravam-se o antigo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki e o antigo ministro da Educação Dariusz Piontkowski, bem como vários políticos do partido Lei e Justiça (PiS) do atual Presidente Andrzej Duda.

A polícia montou um dispositivo de segurança alargado e bloqueou a entrada dos escritórios da estação de televisão polaca, TVP, situados na Praça Powstancow Warszawy.

Espera-se que as autoridades se reúnam com os manifestantes no final do dia, de acordo com a agência espanhola Europa Press.

Há meses que os trabalhadores do setor agrícola, bem como os transportadores, se manifestam contra uma série de medidas promovidas pela UE, que consideram injustas.

Além das políticas agrícolas da UE, os manifestantes rejeitam a entrada de mercadorias provenientes da vizinha Ucrânia.

Contestam também uma medida imposta pela Comissão Europeia que permite aos motoristas ucranianos operar em território da UE sem necessidade de uma autorização específica.

A Ucrânia, que está em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022 depois de ter sido invadida pelo país vizinho, é um dos países candidatos à adesão à UE.

A lista de candidatos integra também Albânia, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Moldova, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia.

