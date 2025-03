O procedimento visa evitar estratégias fraudulentas e açambarcamento e vagas para agendar vistos na plataforma online gerida pela VFS e passa a ser obrigatório para todos os requerentes maiores de 18 anos.

"Qualquer tentativa de evitar o reconhecimento facial através da indicação de data de nascimento falseada implicará a não aceitação do pedido de visto", avisa o consulado.

A notícia surge depois de, em meados de fevereiro, o governo português admitir que a plataforma usada em Luanda para os agendamentos de vistos estava a ser bloqueada ilegitimamente por "açambarcadores" que capturam vagas usando `software` malicioso, como a Lusa noticiou.

Desde o ano passado que se acumulam denúncias sobre a inoperância da plataforma da VFS Global, através da qual é feito o agendamento dos vistos para angolanos que pretendem viajar para Portugal, obrigando os requerentes a pagar a intermediários para conseguir uma vaga.

O Governo português aponta a elevada procura e os "açambarcamentos" como os principais motivos para as dificuldades no agendamento de pedido de vistos em Luanda, onde são abertas 300 vagas por dia.

Segundo uma nota divulgada no site do consulado, para proceder ao agendamento online com sucesso, os requerentes devem ter os passaportes à mão e utilizar a webcam do seu computador portátil/desktop ou a câmara do seu telemóvel.

RCR // JPS

Lusa/fim