Agência promove emprego para travar recrutamento de jovens para Cabo Delgado O Governo moçambicano anunciou hoje a criação de um organismo para a promoção de emprego para a juventude no norte do país, estratégia para evitar o recrutamento de jovens por grupos que tem protagonizado ataques em Cabo Delgado.





Os jovens podem encontrar nesta agência "uma oportunidade para se ocuparem, inspirarem e acreditar que o seu país tem muito mais a dar do que integrar um grupo de malfeitores que acabam fazendo mal a um Estado", disse Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros, após uma sessão extraordinária do órgão executivo.

Segundo o porta-voz, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN) vai aproveitar os recursos naturais na região, apostando no apoio da juventude dentro dos planos do executivo.