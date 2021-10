Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o total acumulado de casos de infeção no continente desde o início da pandemia é agora de 8.483.555 e o de recuperados é de 7.881.834, mais 12.974 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 3.923.045 casos e 111.164 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.920.581 casos e 89.049 mortes.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu hoje 2.585.034 contágios pelo vírus SARS-CoV-2 e 71.109 mortes associadas à covid-19.

A África Oriental contabiliza 1.048.210 infeções e 22.828 mortos, e a região da África Ocidental regista 661.603 casos de infeção e 9.934 mortes. A África Central é a que tem menos casos de infeção e de mortes, 265.663 e 3.768 respetivamente.

A Tunísia, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 26.221 mortes e 712.139 infetados, seguindo-se o Egito, com 18.428 óbitos e 327.286 casos, e Marrocos, com 945.201 contágios, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 14.647 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Etiópia, com 6.412 vítimas mortais e 363.712 infeções, a Argélia, com 5.904 óbitos e 206.069 pessoas infetadas, e o Quénia, com 5.266 mortes associadas à doença e 252.938 contágios acumulados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique contabiliza 1.929 mortes associadas à doença e 151.253 infetados acumulados desde o início da pandemia, seguindo-se Angola (1.703 óbitos e 64.126 casos), Cabo Verde (349 mortes e 38.169 infeções), Guiné Equatorial (163 óbitos e 13.236 casos), Guiné-Bissau (141 mortos e 6.131 infetados) e São Tomé e Príncipe (56 óbitos e 3.697 infeções).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.960.994 mortes em todo o mundo, entre mais de 244,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

