"Este mecanismo marca mais um passo importante nos esforços do Afreximbank para aprofundar o comércio e o investimento, bem como para colmatar o fosso em termos de infraestruturas comerciais na região da CEMAC", disse o presidente do Afreximbank, Benedict Oramah, no comunicado de imprensa enviado à Lusa.

O BDEAC é o banco central que serve os seis países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEMAC), que inclui, para além da Guiné Equatorial, os Camarões, Chade, Gabão, República Centro-Africana e República do Congo.

Assinado em Abuja, na Nigéria, à margem do lançamento oficial do Centro Médico Africano de Excelência (AMCE), o acordo hoje anunciado "permitirá ao BDEAC reforçar e diversificar as suas intervenções na zona CEMAC, contribuindo assim de forma mais significativa para a integração económica regional, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida das populações", disse o presidente do banco central da região, Dieudonné Evou Mekou.

