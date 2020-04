"O adiamento da Decisão Final de Investimento no projeto de Gás Natural Liquefeito na bacia do Rovuma é outro revés para Moçambique, já que prejudica a balança de pagamentos, o crescimento do Produto Interno Bruto e a perspetiva de cumprimento do orçamento", escrevem os analistas na mais recente nota sobre as economias africanas.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os economistas do gabinete de estudos deste banco sul-africano dizem que o adiamento "reduz materialmente o montante de entrada de capitais e o investimento direto estrangeiro que Moçambique deverá receber, e também prejudica a capacidade de acesso aos mercados internacionais por parte do setor público do país".