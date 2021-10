"Na sequência do quanto ficou deliberado na Assembleia Geral de 08 de outubro de 2021", o nome de Manuel Maria Teixeira Duarte consta agora como presidente do Conselho de Administração da construtora, segundo comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Manuel Maria Teixeira Duarte sucede assim a Pedro Maria Teixeira Duarte, seu primo, que esteve à frente da construtora durante 12 anos.

Foram ainda divulgados "todos os membros dos órgãos sociais em funções até ao final do mandato em curso (2019/2022)", que além do presidente contam com os administradores Carlos Gomes Baptista, Maria da Conceição Teixeira Duarte, Diogo Bebiano de Sá Viana Rebelo, Isabel Maria Teixeira Duarte e Miguel Teixeira Duarte.

A comissão de remunerações está a cargo de Miguel Teixeira Duarte, António Carlos Teixeira Duarte e Manuel Ferreira.

As alterações propostas de recomposição do Conselho de Administração e da Comissão de Remunerações para a assembleia-geral de hoje foram aprovadas por 99,74% dos votos dos acionistas.

Assim, até 2022 o presidente da mesa da assembleia-geral será José Vaz Marcos, tendo como vice-presidente José Mário Ferreira de Almeida e secretário José Pedro Cobra Ferreira.

No conselho fiscal a presidência é assumida por Óscar Figueiredo, os vogais são Ana Cristina Simões e João Salvador Matias, o suplente é Rui Ferreira de Almeida.

O revisor oficial de contas será a Moore Stephens & Associados.

No dia 01 de junho, a Teixeira Duarte anunciou que Pedro Teixeira Duarte tinha renunciado ao cargo de presidente do Conselho de Administração do grupo, de acordo com um comunicado publicado na CMVM.

De acordo com o comunicado, "esta decisão pessoal foi tomada depois de mais de 40 anos de trabalho contribuindo para uma empresa melhor, um grupo familiar melhor, um mundo melhor", recordando o grupo que Pedro Teixeira Duarte "havia já renunciado ao mesmo cargo na Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. na data em que havia completado 65 anos de idade, concretizando uma prática comum no próprio grupo Teixeira Duarte".

"Assim e conforme expresso pelo próprio, esta decisão foi tomada seguindo critérios tradicionais dentro da empresa e entendida como apropriada para a concretização da natural renovação das equipas e dos órgãos sociais, que também sustentam a evolução do grupo", adiantou a empresa.

A Teixeira Duarte totalizou um prejuízo de aproximadamente 19,872 milhões de euros no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido negativo de 5,4 milhões de euros apurado no período homólogo.

JE (ALYN/PE) // EA

Lusa/Fim