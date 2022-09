Entre hoje e sábado à noite, na Batalha, farão intervenções na Academia Socialista figuras como o dirigente histórico do PS e membro do Conselho de Estado Manuel Alegre, o comissário europeu Paolo Gentiloni, e a líder do grupo parlamentar da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, a espanhola Iratxe García Pérez.

A Academia Socialista, designação oficial da iniciativa do PS, JS e do Grupo dos Eurodeputados Socialistas Portugueses, vai juntar também a cientista Maria Manuel Mota, os investigadores Luísa Schmidt e Carlos Farinha Rodrigues, assim como os antigos ministros do Trabalho José Vieira da Silva e Helena André.

De acordo com o PS, a Academia Socialista vai reunir 80 jovens durante cinco dias, que "irão ter oportunidade de assistir a sessões sobre temas da atualidade política e estruturantes para o desenvolvimento do país, com oradores especialistas em várias áreas".

Hoje, pelas 19:00, além de Carlos César, a sessão de abertura terá como oradores o líder da Federação de Leiria do PS, Walter Chicharro, e o eurodeputado socialista Manuel Pizarro, seguindo-se um jantar debate com a cientista Maria Manuel Mota, moderado pelo ex-secretário de Estado Jorge Seguro Sanches e que será subordinado ao tema "O que aprendemos com a pandemia? Da ciência à sociedade global".

Na quinta-feira, pelas 09:30, a eurodeputada socialista Margarida Marques modera o debate com o democrata italiano Paolo Gentiloni. A seguir, ainda na mesma manhã, o estratega de marketing Luís Paixão Martins fala sobre "como perder e ganhar eleições".

Na parte da tarde, serão oradores o investigador Carlos Farinha Rodrigues e o líder da JS, Miguel Costa Matos, sobre redistribuição da riqueza, Luísa Schmidt e Carlos Fulgêncio sobre "transição verde", e o médico, presidente da SEDES e dirigente socialista Álvaro Beleza sobre "Política e cidadania".

Já para sexta-feira estão previstas intervenções do ministro da Economia, António Costa Silva, assim como dos antigos ministros do Trabalho Vieira da Silva e Helena André. À noite, o vice-presidente do Parlamento Europeu Pedro Silva Pereira modera o debate com a dirigente socialista espanhola Iratxe Garcia Pérez.

No sábado, último dia desta iniciativa na Batalha, num debate moderado pelo dirigente socialista Porfírio Silva, Cristina Casalinho, ex-presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), e o eurodeputado do PS Pedro Marques apresentam comunicações.

Já nessa tarde, a ministra Ana Abrunhosa e a presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, abordam os temas da coesão e da descentralização. O dia termina com um jantar debate com a presença de Manuel Alegre.

O domingo será dedicado à 'rentrée' do PS após as férias de verão com um comício encerrado por António Costa em Leiria.

Este comício vai também assinalar a abertura das Jornadas Parlamentares do PS, que decorrem até terça-feira em Leiria.

PMF (JPS) // ACL

Lusa/Fim