Na quarta-feira a Bolsa de Lisboa terminou a sessão em terreno positivo, com o índice PSI a subir 0,65% para 6.898,82 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 11 ficaram em alta, quatro em baixa e uma permaneceu inalterada.

A EDP Renováveis liderou as subidas com uma valorização de 2,53% para 14,21 euros.

A Greenvolt registou a maior descida ao cair 1,12% para 8,40 euros.

As principais bolsas europeias fecharam em baixa, com Paris a perder 1,12%, Frankfurt 0,92%, Milão 0,48%, Londres 0,17% e Madrid a ceder 0,02%.

