Zheng vence Yastremska e vai defrontar Sabalenka na final do Open da Austrália

A tenista chinesa Qinwen Zheng, 15.ª do mundo, vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois e detentora do troféu, na final do Open da Austrália, depois do triunfo na meia-final de hoje frente à ucraniana Dayana Yastremska.