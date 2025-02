Na estreia caseira do treinador argentino Martín Anselmi, os 'dragões' promoveram duas alterações face ao empate na visita ao Rio Ave (2-2), para a ronda anterior, com o defesa central Zé Pedro, que não era titular há mais de três meses, e o extremo brasileiro Pepê a surgirem nas respetivas vagas dos ausentes Otávio, suspenso, e Gonçalo Borges, por opção técnica.

Estruturado no '3-4-3' implementado nos dois primeiros encontros sob orientação do ex-técnico dos mexicanos do Cruz Azul, o FC Porto iniciará sem reforços e com os centrais Tiago Djaló, Nehuén Pérez e Zé Pedro à frente do guarda-redes e capitão Diogo Costa, os laterais João Mário e Francisco Moura e os médios Stephen Eustáquio e Alan Varela, colocando ainda Pepê e Rodrigo Mora no apoio ofensivo ao ponta de lança Samu.

O líder Sporting, que vem de uma receção vitoriosa ao Farense (3-1) e entra em campo com oito pontos de avanço sobre os anfitriões, também se apresenta sem 'caras novas' e com apenas uma troca forçada, ao apostar no médio João Simões em função da indisponibilidade do ala direito moçambicano Geny Catamo, lesionado na última partida.

Dispostos no '4-2-3-1' característico do técnico Rui Borges, os 'leões' vão alinhar de início com o guarda-redes Rui Silva, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Maxi Araújo no quarteto defensivo e o capitão Morten Hjulmand e João Simões no meio-campo, ficando Francisco Trincão, Daniel Bragança e Geovany Quenda atrás de Conrad Harder.

Ausentes da ficha técnica nos dois desafios anteriores, por problemas físicos, o médio japonês Hidemasa Morita e o ponta de lança sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador do campeonato, com 22 golos, estão de volta às opções do conjunto lisboeta como suplentes.

O FC Porto, terceiro colocado, com 42 pontos, a dois do 'vice' Benfica, recebe o campeão nacional e líder isolado Sporting, com 50, a partir das 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de abertura da 21.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

