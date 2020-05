Zagadou, defesa do Dortmund, não joga mais esta época por lesão

O defesa francês do Borussia Dortmund Dan-Axel Zagadou lesionou-se no ligamento de um joelho e "não vai jogar mais esta época", disse hoje o treinador do clube, Lucien Favre, após a vitoria de 4-0 sobre o Schalke 04.