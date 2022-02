No Estádio Olímpico de Londres, e após um primeiro tempo sem golos, Jarrod Bowen foi o herói da partida, ao anotar o único tento, à passagem do minuto 68, naquele que foi o seu sexto golo nas últimas seis partidas oficiais pelos 'hammers'.

Este regresso aos triunfos, conseguido depois de dois desaires consecutivos, permitiu ao emblema londrino passar a somar 40 pontos e ascender ao quarto lugar, o último que dá acesso direto à Liga dos Campeões, por troca com o Manchester United, que tem menos um, no quinto lugar. Já o Watford é 19.º e penúltimo colocado, com 15.

No reduto do lanterna-vermelha Burnley, os 'red devils', com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 'onze', até se adiantaram no marcador, quando o francês Paul Pogba bateu Nick Pope, aos 18 minutos, instantes depois de o compatriota Varane ter visto o videoárbitro(VAR) anular-lhe um golo, aos 13, por posição irregular.

No segundo tempo, os 'clarets' chegaram à igualdade, face ao golo de Jay Rodriguez (48), e nem a entrada do luso Cristiano Ronaldo nos visitantes mudou o rumo da partida no Turf Moor.

A viver um bom momento na Premier League está o Newcastle, o 'novo-rico' de Inglaterra, que já não perde há quatro jogos seguidos e deixou hoje a zona perigosa da tabela, fruto da vitoria caseira ante o Everton (3-1), após reviravolta.

Em St. James' Park, os 'toffees', com o luso André Gomes entre os titulares, colocaram-se em vantagem graças a um golo na própria baliza do defesa Jamaal Lascelles (36), com a reviravolta dos 'magpies' a iniciar-se no minuto seguinte, também por culpa de um autogolo, da autoria de Holgate (37).

O médio Ryan Fraser (56) e o lateral Kieran Trippier (80), na conversão de um livre direto irrepreensível, também inscreveram os nomes na lista de marcadores e ajudaram o Newcastle a subir à 17.ª posição, com 18 pontos, ficando imediatamente abaixo do Everton, que contabiliza 19.

A Premier League é liderada pelo Manchester City (57 pontos), seguido do segundo colocado Liverpool (48) e Chelsea, que fecha o pódio, com 47.

AJC // AMG

Lusa/Fim