O lateral-esquerdo brasileiro Wendell foi preterido por opção técnica, enquanto o médio defensivo sérvio Marko Grujic e o avançado turco Deniz Gül continuam lesionados.

No boletim clínico surge ainda o defesa-central espanhol Iván Marcano, que voltou hoje a trabalhar de forma condicionada no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, e não está inscrito pelo FC Porto na Liga Europa, mas integrou a comitiva 'azul e branca'.

O treinador Vítor Bruno chamou 26 atletas, incluindo o guarda-redes Samuel Portugal, os defesas Otávio Ataíde e Zaidu, o médio Iván Jaime e o avançado Gonçalo Borges, que tinham ficado de fora da ficha de jogo na derrota frente ao Moreirense (2-1), no domingo, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os 'dragões' partiram ao início da tarde rumo a Bruxelas, via Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia, com Vítor Bruno e um jogador a designar a falarem em conferência de imprensa às 19:30 locais (18:30 em Lisboa), no Lotto Park, em Anderlecht, nos arredores da capital da Bélgica.

O FC Porto, 22.º colocado, com quatro pontos, visita o Anderlecht, quinto, com 10, a dois da líder isolada Lazio, na quinta-feira, às 18:45 locais (17:45), em jogo da quinta de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do dinamarquês Morten Krogh.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: João Mário, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Zé Pedro, Iván Marcano, Otávio Ataíde, Tiago Djaló, Francisco Moura e Zaidu.

- Médios: Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Vasco Sousa, André Franco, Fábio Vieira, Iván Jaime e Rodrigo Mora.

- Avançados: Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Samu, Danny Namaso e Fran Navarro.

RYTF // VR

Lusa/Fim