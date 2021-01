Os anfitriões inauguraram o marcador, aos 15 minutos, por Felipe Martins, os forasteiros deram a volta ao resultado, com tentos de Marcus Edwards, aos 20, e André André, aos 68, para, aos 70, Alex Soares estabelecer o resultado final.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães isolou-se, provisoriamente, no quinto lugar, com 20 pontos, enquanto o Moreirense é sétimo, com 14, os mesmos de Santa Clara (oitavo), Rio Ave (nono) e Marítimo (10.º).

