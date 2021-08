"Começar a vencer foi ótimo, ainda para mais onde foi e contra quem foi, mas isso não nos pode iludir. Temos uma caminhada longa e dura pela frente e cada jogo é uma história. O nosso foco agora está no Gil Vicente", frisou o técnico, na antevisão à partida da segunda jornada.

Paulo Sérgio, que não quer "ninguém distraído", salientou que o triunfo da semana passada por 1-0 no terreno do Vitória de Guimarães, com golo de Beto nos derradeiros minutos, "está para trás" e que os algarvios têm de "fazer melhor" para conquistar mais três pontos.

"Temos o máximo respeito pelo Gil Vicente. Saíram vários jogadores, mas apetrechou-se de igual forma e com muita qualidade. É uma equipa bem sedimentada, com as ideias do Ricardo [Soares], e muito equilibrada", descreveu, sobre o adversário de domingo.

Uma das novidades para o encontro de domingo será a presença de público, o que Paulo Sérgio, que chegou a Portimão poucos meses antes do início da pandemia de covid-19, até considerou "estranho" em termos pessoais.

"É até estranho para mim. Já estou aqui há muito tempo e acho que fiz três ou quatro jogos com adeptos nas bancadas. Passado todo este tempo, temos a felicidade de contar com eles e esperemos que sejam uma força positiva para nos ajudarem a conquistar os nossos objetivos. Esperamos devolver com alegrias", disse.

Com a chegada do central Pedrão e do extremo Ivan Angulo, apresentados esta semana, o plantel do Portimonense ganhou mais duas opções, mas Paulo Sérgio ainda espera reforços.

"Continuo a achar que me faltam ainda mais algumas coisas, porque precisamos de um plantel competitivo numa época longa. Estamos serenos à espera que a administração encontre as soluções que fazem falta, mas não podemos adiar jogos, pelo que vamos à luta com os que temos e com crença nas suas capacidades", concluiu.

O avançado brasileiro Fabrício, substituído no encontro de Guimarães devido a lesão no joelho, deverá ser ausência durante as próximas semanas.

O Portimonense e o Gil Vicente, ambos entre as equipas que partilham o primeiro lugar com três pontos, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Rui Costa (Porto).

EYP // VR

Lusa/fim