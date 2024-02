Os vimaranenses, que ocupam a quinta posição, a dois pontos do rival minhoto, impuseram-se em oito dos 11 encontros disputados no seu estádio, mas estão há duas rondas sem vencer, enquanto o Casa Pia, 12.º classificado, quebrou na anterior uma série de cinco jogos sem ganhar, na estreia do treinador Gonçalo Santos.

A equipa de Guimarães procura pressionar o Sporting de Braga, que encerra a jornada na segunda-feira, no terreno do Boavista, mas também manter à distância o Moreirense, sexto colocado, com menos seis pontos, que visita hoje o Farense, nono da tabela.

O outro embate do dia coloca frente-a-frente duas equipas envolvidas na luta pela permanência no escalão principal, entre Estrela da Amadora, 16.º posicionado, reservado ao play-off de manutenção, e Desportivo de Chaves, 17.º, já em zona de despromoção direta.

Os líderes Benfica, campeão em título, e Sporting (apesar de os 'leões' terem menos um jogo realizado) jogam apenas no domingo, frente a Portimonense (13.º classificado) e Rio Ave (15.º), respetivamente, tal como o FC Porto (terceiro), que vai defrontar o Gil Vicente (10.º).

Na sexta-feira, no arranque da jornada, o Arouca venceu em casa o Famalicão, por 3-2.

Programa da 23ª jornada:

- Sexta-feira, 23 fev:

Arouca -- Famalicão, 3-2

- Sábado, 24 fev:

Farense -- Moreirense, 15:30

Estrela da Amadora - Desportivo de Chaves, 18:00

Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20:30

- Domingo, 25 fev:

Vizela - Estoril Praia, 15:30

Benfica -- Portimonense, 18:00

Gil Vicente - FC Porto, 18:00

Rio Ave -- Sporting, 20:30

- Segunda-feira, 26 fev:

Boavista - Sporting de Braga, 20:15

