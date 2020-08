O congolês Cédric Bakambu adiantou a formação de Pequim, aos 14 minutos, mas o Shanghai SIPG empatou por intermédio do defesa chinês Shenchao Wang (27) e o marcador chegou empatado ao intervalo.

No segundo tempo, depois de o técnico luso ter lançado em jogo Hulk (ex-FC Porto), o internacional brasileiro Óscar, a contratação mais cara de sempre do Shanghai SIPG, fez o golo da vitória, à passagem dos 76, após assistência do avançado austríaco Marko Arnautovic.

Com os três pontos conquistados, a formação de Xangai subiu ao primeiro lugar do Grupo B da Superliga chinesa, com 14 pontos em seis jogos, mais um ponto do que o adversário de hoje.

DN // JP

Lusa/Fim