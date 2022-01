Vítor Ferreira, também conhecido por Vitinha, superou na votação o seu companheiro de equipa Luís Díaz, em segundo, com 24,31%, e o avançado Paulinho, do Sporting, que obteve 10,42% dos votos dos treinadores.

O jogador foi titular nos jogos do FC Porto em dezembro, marcando na visita ao Portimonense, na 13.ª jornada (3-0), e assistindo no clássico com o Benfica (3-1), na 16.ª ronda, além de ter marcado frente às 'águias', na Taça de Portugal (3-0).

A sua distinção de melhor jogador de dezembro acumula com a de melhor médio, anunciada já na terça-feira, num mês em que o FC Porto também 'colocou' Diogo Costa como melhor guarda-redes, Luís Díaz como melhor avançado e Sérgio Conceição como melhor treinador.

Os 'dragões', que se isolaram já neste início de janeiro na liderança da I Liga, apenas não fazem o 'pleno' nos prémios porque Gonçalo Inácio, do Sporting, foi o escolhido para melhor defesa, à frente de Coates (Sporting) e de Fábio Cardoso (FC Porto).

RPM // RPC

Lusa/Fim