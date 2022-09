"Prevê-se um bom jogo. O Rio Ave, como nós, subiu de divisão, manteve uma boa estrutura da época passada e, ainda agora, se reforçou muito bem. É uma equipa de valor e creio que amanhã [segunda-feira] teremos de ser um Chaves no nosso melhor nível, um Chaves muito concentrado, muito focado, ligado desde o primeiro minuto, a demonstrar que quer vencer o jogo", frisou Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Rio Ave, na segunda, às 21:15, para a quinta jornada do principal escalão do futebol nacional.

Relembrando a última jornada, o treinador frisou que ambas as equipas somaram "duas vitórias com dois dos ditos 'grandes'", vincando que, no caso do Desportivo de Chaves, o triunfo frente ao Sporting (2-0) só terá "real importância vencendo o próximo jogo".

"Não podemos esconder que foi uma vitória importante. [Estamos] confiantes por aquilo que fizemos, mas também temos de ter os pés bem assentes na terra. Temos de ser a mesma equipa, muito trabalhadora, muito humilde, uma equipa que dê o seu máximo no jogo para poder levar de vencido este nosso adversário", defendeu.

Na receção ao Rio Ave, o treinador vimaranense, que não revelou lista de convocados, não pode contar com Patrick Fernandes, por castigo, devido a expulsão no último jogo frente Sporting.

Relativamente ao fecho do mercado de transferências de verão, Vítor Campelos reforçou que "as necessidades" do plantel foram transmitidas tanto ao diretor desportivo como à administração do clube.

"Falámos disso e gostaríamos que tivessem chegado mais jogadores. Se a administração não os conseguiu trazer foi porque, por algum motivo, não o conseguiu. Agora, tenho que me focar nos jogadores que temos. Como sempre digo, os jogadores que tenho, neste momento, são os melhores jogadores do mundo", concluiu.

O Desportivo de Chaves recebe o Rio Ave, na segunda-feira, às 21:15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, em encontro da quinta jornada da I Liga de futebol que será dirigido pelo árbitro Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

