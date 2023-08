Vítor Campelos abordou o arranque "fantástico" do Gil Vicente, mas, ainda assim, não quer deslumbramentos.

"Temos de ter os pés bem assentes na terra. Na realidade só conquistámos três pontos. O objetivo é consolidar o Gil Vicente na I Liga e por isso o que queremos fazer é, jogo a jogo, prepararmo-nos no máximo das nossas forças e capacidades, respeitando sempre no nosso adversário. Trabalhámos bem durante a semana e estamos preparados para o jogo com o Vitória", garantiu o treinador.

O técnico da formação do Gil Vicente, que na primeira jornada venceu o Portimonense por 5-0, igualou um recorde com 17 anos, o da maior goleada de sempre da história do clube, mas desvalorizou esse feito.

"É sempre bom bater recordes, quando são positivos, mas o jogo, que foi fantástico para nós, só valeu três pontos. Isto vai ser uma maratona", concluiu.

Sobre o próximo adversário, Vítor Campelos revelou estar à espera de dificuldades, à semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos jogos,

"O Vitória trocou poucos jogadores, apesar de ter saído o Moreno, o resto da equipa técnica continuou. Espero encontrar muito daquilo que foi feito nos últimos jogos", assumiu.

De referir ainda que os bilhetes para a receção ao Benfica, que acontece no próximo dia 26 de agosto, às 20:30, numa partida a contar para a terceira jornada da I Liga, já estão esgotados nas bilheteiras em Barcelos. A venda iniciou na manhã desta quinta-feira, tendo os ingressos esgotado em menos de 24 horas.

O Gil Vicente, líder da I Liga portuguesa de futebol, com 3 pontos, desloca-se este sábado, às 15:30, ao reduto do Vitória de Guimarães, em nono lugar, também com uma vitória, numa partida da segunda jornada da prova, que será arbitrada por André Narciso, da associação de Setúbal.

