"O Vizela reforçou-se bem neste período de transferências e tem qualidade para estar numa situação diferente na tabela. Temos de estar em alerta e com muita responsabilidade para entrar bem no jogo", disse o treinador dos 'galos', Vítor Campelos.

O técnico quer a sua equipa a "respeitar o adversário", lembrando que quando uma equipa está numa posição delicada na classificação "amarra-se a tudo com a máxima força para melhorar a sua situação".

"Temos de mostrar que queremos muito estes três pontos, que nos levam, pelo menos, para o nono lugar, deixam o Vizela mais afastado. Temos de usar a nossa maior tranquilidade na tabela e transformá-la em motivação para vencer", disse Vítor Campelos.

O treinador apontou que os vizelenses "têm boa qualidade no meio-campo, gostam de ter bola e construir bem, e contam com jogadores que são mais valias", considerado que a sua equipa "tem de estar atenta e, sobretudo, mostrar muito que quer ganhar".

A formação barcelense vem de uma recente derrota (3-1) na Taça de Portugal, frente ao Vitória de Guimarães, que ditou o afastamento da competição, mas Vítor Campelos também retirou coisas positivas dessa partida.

"Tiramos aprendizagens de todos os jogos. Nesse, frente ao Vitória, sofremos os golos muito cedo, mas demos uma excelente resposta e o resultado poderia ter sido outro, até pelas oportunidades que criamos", partilhou o treinador.

O técnico lembrou o processo de consolidação que a sua equipa tem feito no campeonato, e apontou um primeiro objetivo muito claro para o grupo de trabalho.

"Queremos chegar rapidamente aos 35 pontos que deve chegar para o primeiro objetivo da época de cimentar o Gil Vicente na I Liga", concluiu o treinador.

Para este desafio com o Vizela, o conjunto barcelense não pode contar com Kiko Pereira e Depú, ainda lesionados, enquanto Zé Carlos e Mory Gbane estão em dúvida, também devido a problemas físicos.

O Gil Vicente, 11.º classificado com 22 pontos, recebe esta terça-feira o Vizela, último com 13, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

JPYG // NFO

Lusa/fim