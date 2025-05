"Sinto-me em casa. Vai-se para o relvado e aproveita-se cada minuto a jogar por este clube e em frente a estes adeptos", declarou, em entrevista ao canal televisivo do clube.

No sábado, ante o Benfica (1-1), Gyökeres atingiu a centena de partidas disputadas de 'leão' ao peito, nas quais somou 95 golos marcados, 43 na primeira época e 52 nesta, em 50 jogos em 2023/24 e outros tantos em 2024/25.

"É uma sensação fantástica, foi muito rápido até chegar aos 100 jogos, mas é uma grande marca. Ainda temos dois jogos até ao final da época, muito importantes", destacou.

No sábado, pelas 18:00, os 'verdes e brancos' entram em campo para receberem o Vitória de Guimarães e, para se sagrarem bicampeões nacionais, só precisam de fazer igual ou melhor do que o Benfica, que tem os mesmos 79 pontos mas desvantagem no confronto direto e joga à mesma hora em casa do Sporting de Braga.

Uma semana depois, encontram-se com os 'encarnados' na final da Taça de Portugal.

"O objetivo é vencer os dois jogos que faltam. O foco está todo no sábado, em vencer, e depois o seguinte", resumiu o sueco.

O líder da Bota de Ouro Europeia, que distingue o melhor goleador do continente numa época desportiva, lembrou as "muitas boas memórias" que tem vivido nos lisboetas, destacando a "grande atmosfera" que sempre sente no Estádio José Alvalade.

"É fácil aproveitar essa energia para jogar da melhor forma. Tem-nos ajudado bastante nos jogos. (...) Vemos adeptos praticamente em todo o lado. Nunca param de apoiar. Dá para sentir que vivem para o clube, para o futebol. Dá-nos algo extra, motiva-nos muito para atingirmos outro nível", comentou.

O internacional sueco, de 26 anos, chegou ao Sporting proveniente do Coventry, de Inglaterra, no arranque de 2023/24.

