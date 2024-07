O tricampeão do mundo fez a melhor volta na qualificação, em 1.53,159 minutos, deixando Leclerc a 0,595 segundos, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) na terceira posição, a 0,606, conseguindo a 'pole' pela 41.ª vez na sua carreira.

No entanto, por ter mudado o motor de combustão do seu monolugar, utilizando a quinta unidade de potência esta temporada, Verstappen sofreu uma penalização de 10 lugares na grelha, pelo que recua da primeira para a 11.ª posição à partida para a 14.ª corrida do ano.

Leclerc herda, assim, o primeiro lugar, largando da 'pole position' pela 25.ª vez na sua carreira.

A última vez que o monegasco largou na frente do pelotão foi em Monte Carlo, no GP do Mónaco, já este ano, precisamente a última prova que venceu.

Quanto a Verstappen, sabendo de antemão da penalização que iria afetar a sua posição, naquele que é o circuito que permite mais ultrapassagens (Spa-Francorchamps), precisava de tentar o melhor tempo para minimizar as perdas.

A chuva deixou a pista molhada e provocou mesmo um susto ao canadiano Lance Stroll (Aston Martin) na terceira sessão de treinos livres, que fez um pião e embateu nas barreiras de proteção.

A equipa trabalhou em contrarrelógio e recuperou o carro do piloto canadiano, que terminou no 15.º lugar.

Para domingo não se prevê chuva, o que pode baralhar as contas.

"Hoje foi um grande dia mas com a pista molhada. Amanhã [no domingo] precisamos de ser rápidos com a pista seca", disse o tricampeão mundial.

Verstappen admite ser possível "lutar com os Ferrari e com os Mercedes mas será preciso sorte para apanhar os McLaren", anteviu o neerlandês.

Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren) foram quinto e sexto respetivamente, sentindo falta de confiança com as condições de fraca aderência.

A chuva parece ter acordado, também, Sérgio Pérez, que nem sequer tinha chegado à derradeira fase da qualificação (Q3) na prova anterior, na Hungria, mas hoje fez o terceiro melhor tempo e sairá do segundo lugar da grelha, ao lado de Leclerc, e com opções de lutar pela vitória.

Max Verstappen chega a esta ronda na liderança do campeonato, com 265 pontos, contra os 189 de Lando Norris.

