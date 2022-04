Em conferência de imprensa, no Seixal, Nélson Veríssimo lembrou que os 'encarnados' atravessam "um ciclo de 15 dias com cinco jogos de grau de dificuldade elevado" e frisou, por isso, que as mudanças serão feitas apenas a pensar na gestão física do plantel.

"As decisões vão ser feitas, acima de tudo, em função daquilo que é a gestão mais física dos nossos jogadores e de escolher os que estão mais aptos fisicamente. E também em função da estratégia para o jogo, escolher esses jogadores para fazer essa abordagem, nunca desvalorizando o jogo de amanhã [sábado] com o Belenenses [SAD]", assumiu o técnico.

Apesar de estar a meio de uma eliminatória de Liga dos Campeões, com o Liverpool, Veríssimo lembrou que o jogo com o Belenenses "tem de ser a principal preocupação" da equipa, que terá de estar "ao melhor nível para vencê-lo" e, depois, só "mais à frente pensar na importância, que é óbvia, do jogo com o Liverpool".

"Temos de ter essa capacidade de mudar o 'chip', de sabermos adaptar-nos às circunstâncias do jogo, ao contexto, à equipa que vamos defrontar, sabendo de antemão que, independentemente de jogarmos com o Liverpool ou com o Belenenses [SAD], o objetivo é sempre o mesmo: ganhar e fazer uma exibição condizente com o historial deste clube", vincou.

Sobre se o jogo com a Belenenses SAD e as mudanças que poderá fazer serão uma boa oportunidade para João Mário voltar à titularidade, o técnico preferiu não individualizar.

"É um bom jogo para todos os jogadores que tiverem a oportunidade de jogar darem uma boa resposta. Os jogadores que têm tido a oportunidade de jogar têm dado boas respostas. Depois, cabe ao treinador tomar a decisão, em função das características do próprio jogo, das características dos jogadores, de colocá-los a jogar ou não", afirmou.

Sobre a Belenenses SAD, o técnico dos 'encarnados' lembrou que "tem vindo sempre a pontuar nos últimos quatro jogos e ganhou inclusivamente o último", que lhe permitiu sair da última posição e acalentar esperanças de garantir a manutenção.

"Olhando para os jogos que a Belenenses SAD ainda tem e a diferença pontual que existe para os lugares mais acima, naturalmente tem todas as aspirações para acreditar que é uma viabilidade, a luta pela manutenção. Portanto, estamos preparados para um jogo difícil", analisou Veríssimo.

A partida da 29.ª jornada da I Liga tem início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, com arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

A equipa orientada por Nelson Veríssimo segue em terceiro lugar, a nove pontos do Sporting e a 15 do FC Porto, enquanto os 'azuis' estão na penúltima posição, a quatro pontos do Tondela e do 16.º lugar que permite, no mínimo, disputar um 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga.

SYL // VR

Lusa/Fim