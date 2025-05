Diogo Costa, 15.º com o irmão Pedro Costa em Tóquio2020, e Carolina João, 34.ª em Laser Radial na mesma edição dos Jogos disputada em 2021 devido à pandemia de covid-19, somam 761 pontos, graças aos 89 conquistados com o quinto lugar na Semaine Olympique Française, em abril.

A dupla lusa conta mais 10 pontos do que o espanhol Jordi Xammar, amealhados em parceira com Nora Brugman e Marta Cardona.

Na mesma hierarquia, Beatriz Gago e Rodolfo Pires, sextos na Semaine Olympique Française, em Hyères, ocupam o 18.º lugar, com 464 pontos.

Em Kite, Mafalda Pires de Lima, 14.ª em Paris2024, ocupa o 19.º lugar no ranking desta classe, depois de ter terminado entre as 10 primeiras nas duas últimas competições internacionais, caso do Trofeo Princesa Sofia (sétima) e da Semaine Olympique Française (10.ª).

JP // AJO

Lusa/Fim